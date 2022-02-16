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– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
среда, 16 февраля 2022 14:28

Восемь лет расстрелам на Майдане. Самое интересное в журнале "Країна"

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"Майдан оправдал свое название. Народ заставил себя уважать, так что девиз о достоинстве сработал. Но всегда возникает контрреволюция. Так что снова начинается борьба двух начал. Но мы завоевали позиции, откат от которых не случился. Несмотря на все опасения, держимся, - говорит в интервью журналу "Країна" Ігорь ЛУЦЕНКО.

- Чтобы отвечать на внешние вызовы, нужно сражаться с внутренним врагом. Покой внутри государства гарантирует организованность. Фактически мы уже являемся членом условного НАТО. Относимся к сообществу, в которое входят страны Балтии, Великобритания, Польша, Чехия и Соединенные Штаты. Германия, Италия, Франция еще не определились. Но этот вопрос не к нам.

Сейчас создание нового западного милитарного общества выглядит логично. Мы получили западное оружие. Теперь Европа связана с нами военно. Если бы у нас не было воли к сопротивлению, никто бы нас не поддержал. Мы спровоцировали катарсис в европейской политике.

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Подробности читайте в "Країні" от 17 февраля 2022 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Сейчас вы читаете новость «Восемь лет расстрелам на Майдане. Самое интересное в журнале "Країна"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
16
февраля

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