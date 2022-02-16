Восемь лет расстрелам на Майдане. Самое интересное в журнале "Країна"

"Майдан оправдал свое название. Народ заставил себя уважать, так что девиз о достоинстве сработал. Но всегда возникает контрреволюция. Так что снова начинается борьба двух начал. Но мы завоевали позиции, откат от которых не случился. Несмотря на все опасения, держимся, - говорит в интервью журналу "Країна" Ігорь ЛУЦЕНКО.

- Чтобы отвечать на внешние вызовы, нужно сражаться с внутренним врагом. Покой внутри государства гарантирует организованность. Фактически мы уже являемся членом условного НАТО. Относимся к сообществу, в которое входят страны Балтии, Великобритания, Польша, Чехия и Соединенные Штаты. Германия, Италия, Франция еще не определились. Но этот вопрос не к нам.

Сейчас создание нового западного милитарного общества выглядит логично. Мы получили западное оружие. Теперь Европа связана с нами военно. Если бы у нас не было воли к сопротивлению, никто бы нас не поддержал. Мы спровоцировали катарсис в европейской политике.

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