Volia и MEGOGO продолжили стратегическое сотрудничество в рамках трансляции матчей УЕФА (PR)

Volia и MEGOGO заключили партнерство, чтобы сделать соревнования еврокубков доступными

Медиасервис MEGOGO и компания Volia вновь заключили соглашение о сотрудничестве. Со старта нового футбольного сезона у пользователей Volia появятся поп-ап-каналы MEGOGO Футбол, которые будут включать события Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций Европы УЕФА.

Напомним, в январе этого года медиасервис MEGOGO объявил о победе в тендере УЕФА. Это первый случай в истории Украины, когда тендер на показ важнейших матчей европейских клубов выиграл именно OTT-сервис. Таким образом, с сезона 2021/2022 и до 2024 года MEGOGO принадлежат права на показ матчей в Украине на всех платформах, включая телевизионные.

Ранее, по итогам тендера 2018 года, права на трансляции матчей УЕФА сезонов с 2018 по 2021 годы принадлежали "Медиа Группе Украина" и компании Volia. Осенью 2020 года Volia и MEGOGO заключили партнерство, чтобы сделать соревнования еврокубков доступными на медиасервисе MEGOGO через каналы Volia. Теперь же компании заключили аналогичное соглашение, но теперь каналы MEGOGO станут доступными для абонентов Volia.

"Во-первых, хотим поздравить наших партнеров компанию MEGOGO с таким выдающимся достижением. Мы в компании Volia считаем, что конкуренция высокого уровня – это когда ради удовлетворения потребностей клиентов и развития целого сегмента можно и нужно становиться партнерами. Особенно важно, что тендер выиграла именно ОТТ-платформа, это заставит традиционных игроков пересмотреть свое отношение к онлайн-телевидению и станет сильным стимулом для развития всего рынка. Футбол — самый популярный вид спорта на планете. Среди его фанатов — миллионы украинцев. По нашим данным, более 40% наших абонентов регулярно следят за спортивными событиями. Наша цель — дать нашим клиентам еще больше ярких эмоций, разделяя с ними их страсть к спорту №1", — прокомментировали результаты тендера в компании Volia.

"Мы неоднократно отмечали тот факт, что в условиях нашего рынка очень важно консолидировать усилия с другими игроками. Особенно сейчас, когда индустрия переживает не самые спокойные времена. Рынок должен расти, а его игроки — развиваться. Поэтому рады продолжить наше сотрудничество с Volia. Теперь пользователи Volia получат новый спортивный продукт от MEGOGO, который, надеемся, их приятно удивит", — комментирует Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO.

Первым футбольным событием станет трансляция Суперкубка УЕФА, запланированная уже на 11 августа 2021 года.