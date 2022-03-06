Война в Украине: назвали количество погибших детей

За 11 дней войны погибли 38 детей. Фото: pixabay.com

По состоянию на 12 часов 6 марта с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 38 детей, 71 - пострадали.

Эти данные не являются окончательными, поскольку установить точную информацию о количестве убитых и раненых жителей города Мариуполя Донецкой области и города Ирпень на Киевщине пока невозможно, сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Только за последние сутки в результате обстрелов российских оккупантов в Мариуполе погиб полуторагодовалый мальчик. В городе Буча на Киевщине двое тяжелораненых детей умерли из-за невозможности получить медицинскую помощь.На выезде из города Ирпень русские войска открыли огонь по гражданским во время их попытки эвакуироваться. Погибли двое детей. Мальчик, родившийся в Харькове 40 дней назад, умер от пневмонии, которой заболел во время многодневного пребывания в бомбоубежище.

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В результате воздушной атаки врага на Белую Церковь ракетными ударами повредило 15 частных домов, где были пожилые люди и дети. Число жертв пока неизвестно. В направлении Гостомель-Буча-Ирпень в укрытиях находится до 70-ти малышей, есть ранены. Врачей и волонтеров войска агрессора к детям не допускают.

"Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины",- указала Денисова.

В Украине с начала военных действий погиб 351 гражданский. 707 мирных жителей ранены. Это данные ООН по состоянию на 4 марта. Среди убитых: 71 мужчина, 41 женщина, 8 мальчиков и 4 девочки. Пол 10 детей и 217 взрослых пока неизвестен. Большинство потерь среди гражданского населения произошло вследствие обстрелов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных средств поражения.