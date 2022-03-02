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среда, 02 марта 2022 11:32

Спецтема: Напад Росії на Україну

Война в Украине: как справиться со стрессом и чувством вины
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В стрессовых условиях начинает накапливаться усталость нервной системы и областей мозга, которые отвечают за реакции. Может ощущаться легкий ступор и торможение мышления. От начала войны в Украине пройшло уже 150 часов обороны.

В условиях постоянной тревоги и опасности жизни очень важно быть в состоянии принимать решения и мыслить критически. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подготовил несколько советов, чтобы справиться со стрессом.

Рекомендуется:

- пить больше воды, часто и маленькими глотками, ограничить употребление кофе, энергетиков и крепкого чая;

- есть, даже если нет аппетита (легкий бульон, сухофрукты или овсянку);

- периодически делать легкую "зарядку", упражнения для мелкой моторики рук и чтобы снять зрительное напряжение;

- играть с детьми и животными, больше обниматься.

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Детям также важно иметь рядом свои игрушки, не запрещайте им. Еще одно базовое требование - многочасовой сон в сутки.

Чтобы уснуть:

- оборудуйте место для сна в самом безопасном доступном укрытии;

- подготовьте теплые вещи, спальные мешки, одеяла, теплую одежду;

- максимальная звукоизоляция (используйте беруши, можно обмотать голову шарфом, одеть шапку, сделать углубление с одежды и одеял);

- гладьте детей по спине, голове, прижимайте к себе, укачивайте, напевайте колыбельные;

- ограничьте новости (выберите два-три источника, из которых вы получаете новости и проверяйте информацию в фиксированные периоды времени);

- используйте для сна все возможные промежутки времени. Старайтесь уснуть не только ночью, а в любые доступные периоды времени днем.

Многие украинцы сейчас чувствуют себя виноватыми. Упрекают себя, что находятся в большей безопасности, чем другие. Чувство вины также парализует и не является продуктивным, от него надо избавиться как можно скорее.

Быть живым, быть в безопасности, быть вдали от места событий, заботиться о безопасности своих детей — нормально. Бояться, спасаться, паниковать и убегать — наши естественные реакции на опасность, связанные с инстинктом выживания. Они срабатывают первыми.

Если сейчас вы в безопасности и переживаете острое чувство вины, воспользуйтесь следующими советами:

- убедитесь, что вы и люди, которые рядом с вами и зависят от вас, действительно в безопасности;
- включается в активную деятельность в любой сфере, которая вам доступна, даже небольшие дела могут сыграть решающую роль;
- придумайте способ, каким образом можете оказывать поддержку нашим защитникам, беженцам и всем, кто в ней нуждается;
- присоединяйтесь к сообществам, которые уже что-то делают;
- не оставайтесь наедине, включайтесь в рабочие процессы и инициативы;
- составьте план: что именно и каким образом вы можете сделать и действуйте по плану.

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Фото: t.me/psy_support
Плавно покрутите головой, сделайте легкие растягивающие и дыхательные упражнения, самомассаж

IT-специалисты из Хмельницкой области разработали приложение для украинцев, которое сообщает о воздушной тревоге в конкретном регионе.

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