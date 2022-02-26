Церковные колокола – сигнал для украинцев бежать в бомбоубежища

По всей Украине сигналами тревоги могут выступать церковные колокола.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

"Услышав звон колоколов, необходимо срочно переходить в хранилища", - призвали в сообщении.

Раньше сигнал тревоги на улицах подали только звуки сирен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власти просят киевлян проверить крыши многоэтажек

Во всех населенных пунктах Украины действует комендантский час. Это означает, что в определенные гражданские часы не должно быть на улицах. Иначе они будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Комендантский час в Киеве и Киевской области начался 26 февраля в 17:00. Завершится в 08:00 28 февраля включительно. В это время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, также запрещено.