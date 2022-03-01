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вторник, 01 марта 2022 12:57

Воздушная тревога: создали приложение для тех, кому не слышно сирену

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Воздушная тревога: создали приложение для тех, кому не слышно сирену
Приложение "Воздушная тревога" разработали в Хмельницкой области.Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

IT-специалисты из Хмельницкой области разработали приложение для украинцев, которое сообщает о воздушной тревоге в конкретном регионе.

Новое приложение для смартфонов и других гаджетов сейчас работает в 12 областях, сообщило во вторник Министерство цифровой трансформации.

"Приложение "Воздушная тревога" разработали за два дня. Сначала его введение касалось трех областей - Хмельницкой, Винницкой и Ровенской. Перечень городов постоянно дополняется, а программа обновляется", - заявил на брифинге начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Скачать приложение можно в системе Android через Google Play по ссылке, а также в AppStore.

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Чтобы своевременно получать уведомления в новом приложении, необходимо установить его, предоставить ему все необходимые разрешения, выбрать свой город и с помощью сообщений следить за началом и окончанием воздушных тревог.

Приложение работает в фоновом режиме и не требует регистрации. Смартфон будет сообщать о тревоге с максимальным уровнем громкости.

Во всех населенных пунктах Украины действует комендантский час. Это означает, что в определенные гражданские часы не должно быть на улицах. Иначе они будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

24 февраля Россия в 4:00 напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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