Воздушная тревога: создали приложение для тех, кому не слышно сирену

Приложение "Воздушная тревога" разработали в Хмельницкой области.Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

IT-специалисты из Хмельницкой области разработали приложение для украинцев, которое сообщает о воздушной тревоге в конкретном регионе.

Новое приложение для смартфонов и других гаджетов сейчас работает в 12 областях, сообщило во вторник Министерство цифровой трансформации.

"Приложение "Воздушная тревога" разработали за два дня. Сначала его введение касалось трех областей - Хмельницкой, Винницкой и Ровенской. Перечень городов постоянно дополняется, а программа обновляется", - заявил на брифинге начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Скачать приложение можно в системе Android через Google Play по ссылке, а также в AppStore.

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Чтобы своевременно получать уведомления в новом приложении, необходимо установить его, предоставить ему все необходимые разрешения, выбрать свой город и с помощью сообщений следить за началом и окончанием воздушных тревог.

Приложение работает в фоновом режиме и не требует регистрации. Смартфон будет сообщать о тревоге с максимальным уровнем громкости.

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