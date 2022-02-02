"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий

Евгений Дикий: "Чем лучше будем готовы – тем больше шансов, что ничего не произойдет. Хотя, по большому счету, эта война неизбежна. Она вытекает из всей логики развития независимой и современной России". Фото: Тарас Подолян

Украинцы должны записываться в территориальную оборону. В разрабатываемой государством терробороне много бюрократических ограничений. Надо готовить неформальные отряды, вроде самообороны Майдана.

Об этом рассказал биолог и командир роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Это поможет, если война начнется. И является серьезным сдерживающим фактором для России, — считает он. — У нее травмы двух чеченских войн. На подавление территории размером с Киевскую область она потратила десять лет. Там было массовое сопротивление всего населения. Если продемонстрировать Путину, что у нас он столкнется с Чечней в 40 миллионов, это может напугать. И компенсировать нам отсутствие ядерного оружия".

Российское командование считает, что легко разобьет нашу армию. Надо продемонстрировать, что в Украине их будет ожидать партизанское сопротивление, как в Афганистане и Чечне, отмечает Дикий.

"В пределах каждой семьи нужно определиться: кто будет участвовать в сопротивлении, кто будет обеспечивать тыл, а кого нужно эвакуировать в безопасное место", — сказал он.

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Надо везде — в соцсетях, на общественных мероприятиях — благодарить западных союзников, считает ветеран.

"Из-за заявлений некоторых наших политиков, мол, не надо нагнетать и преувеличивать угрозу, в западной прессе начали сомневаться в целесообразности передачи оружия Украине. Раньше мы показали, что от Евросоюза отказался Янукович, а не народ Украины. Отдельные политики могут недооценивать помощь, но украинцы готовы защищаться. И нуждаются в иностранном оружии", — сказал он.

Власть должна воспринять российскую угрозу как реальную. Нельзя до последнего мгновения питать надежду, что пронесет, убежден Дикий.

"Чем лучше будем готовы – тем больше шансов, что ничего не произойдет. Хотя, по большому счету, эта война неизбежна. Она вытекает из всей логики развития независимой и современной России. Последняя избрала путь восстановления империи в границах бывшего СССР. Не скрывает этого. Для нас это неприемлемо. Все, что мы делаем, пусть криво и медленно, направлено на то, чтобы никогда снова не оказаться в Российской империи. И чтобы стать частью Запада", — сказал он.

Чем позже будет война – тем лучше. Нам нужно время на подготовку, накачку мышц. Но готовиться надо так, как будто она начнется завтра, утверждает ветеран.

"Это касается как военной подготовки, так и гражданской защиты. Развертывание терробороны происходит с бешеными задержками, но началось. А вот подготовка к защите населения во время бомбежек, эвакуация мирных жителей из районов боевых действий проводится больше на бумаге, чем в реальности. Дипломатические усилия поначалу были хорошими. Но в последнюю неделю наши власти начали возмущаться — не слишком ли Запад нагнетает? Нет, не слишком, а вполне пропорционально реальной угрозе. Надо благодарить тех, кто помогает. И просить еще", — сказал он.

Простые украинцы должны проявлять активность везде, где имеют возможность, заключает Дикий.

"В территориальную оборону можно записываться как мужчинам, так и женщинам. Там абсолютное равенство. Я бы рекомендовал проходить курсы медицинской помощи. Активность в соцсетях тоже полезна, если не нагнетать панику, а обсуждать, как действовать. Следует принять факт, что война вполне возможна. И у каждого должен быть план А — нормальная жизнь, когда война заморожена на восточной границе. И план Б – на случай, когда боевые действия придут к нам. Обсуждать в соцсетях, у кого какой план Б, — полезно", — говорит он.

Россия готова атаковать Украину, но окончательное решение еще не принято. Возможны несколько сценариев, включая действия по дестабилизации правительства в Киеве или поддержке сепаратистов на востоке Украины и продвижению линии разграничения. Об этом руководитель федеральной разведки Германии Бруно Каль сказал в интервью Reuters.