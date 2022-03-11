Воины ВСУ ликвидировали капитана российской армии

Воины Вооруженных сил Украины ликвидировали офицера российской армии Вячеслава Маклагина.

Кроме Украины, оккупант также принимал участие в операциях России в Сирии, сообщил 11 марта военный аналитик Анатолий Штефан в Telegram со ссылкой на российские СМИ.

"Приземлили окончательно. Слава Нации!", - говорится в сообщении.

О гибели Маклагина стало известно, по данным россиян, 9 марта. В то же время Штефан отметил, что "капитан Маклагин Вячеслав Вячеславович 1993 г. р. из Новошахтинска был героически сбит 28 февраля, чем предотвратил начало страшной разрушительной ядерной войны".

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Маклагина похоронили в Ростовской области.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.