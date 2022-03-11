ВСУ ликвидировали российского майора - подробности

Вооруженные силы Украины ликвидировали заместителя начальника штаба, начальника разведки полка майора гвардии Андрея Бурлакова.

Оккупанта убили 27 февраля под Херсоном, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Машина, в которой находился Бурлаков, была подбита. Майор погиб на месте", – говорится в сообщении.

Бурлаков пытался захватить аэропорт в Херсоне в составе оккупационной армии.

Российские издания также отмечают, что вместе с Бурлаковым в тот же день и в том же бою украинские военные уничтожили и командира отделения технического обслуживания ремонтного взвода сержанта гвардии Владимира Орешко.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.