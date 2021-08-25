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среда, 25 августа 2021 21:41

Военный сделал предложение любимой на параде ко Дню Независимости

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Военный сделал предложение любимой на параде ко Дню Независимости
Курсант сделал предложение на репетиции военного парада. Фото: dumskaya

Участник парада ко Дню Независимости сделал любимой предложение у всех на глазах.

Трогательное видео с места события распространил в Facebook сотрудник Министерства обороны Богдан Бондарь.

Ролик набрал уже более 700 тысяч просмотров.

Предложение курсант делал на репетиции военного парада в честь Дня независимости Украины. Влюбленный посреди улицы вручает цветы и кольцо девушке в военной форме.

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Свидетелями происходящего стали коллеги-военнослужащие и десятки случайных прохожих.

24 августа Украина отпраздновала 30-летие независимости. В Киеве состоялся торжественный парад войск. В нем также участвовала техника и авиация.

Позже в центре столицы состоялся Марш защитников.

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Дата
25
августа

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