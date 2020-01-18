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суббота, 18 января 2020 12:54

Военные опровергли информацию о минировании побережья Азовского моря

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Военные опровергли информацию о минировании побережья Азовского моря
Реального минировании побережья Азовского моря нет. Фото: UkrNews

В штабе Операции объединенных сил отметили, что в акватории Азовского моря проходят мероприятия по военной подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон", а реального минировании акватории нет.

В ведомстве подчеркнули, что информация о начале активной фазы минировании вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Меры по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

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Ранее СМИ распространили информацию, что украинские военные начали установку минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря.

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18
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