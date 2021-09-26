По словам Залужного, выплаты приостанавливали из-за того, что были заложены меньше в госбюджете. Фото: ВСУ / Facebook

Военнослужащим ВСУ в ближайшее время выплатят задолженности по зарплате. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью "Радио Свобода".

"…Средства, насколько я понимаю - на прошлой неделе министр обороны проводил совещание - уже выделены и в ближайшее время будут выделяться. Подъемные будут оплачены, поднаем будет оплачен. Пока так. По крайней мере, государство в лице Минфина заверяет Минобороны о том, что все будет выплачено", - сказал Залужный.

По словам Залужного, выплаты приостанавливали из-за того, что их было заложено меньше в госбюджете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе воюет около 2,5 тыс. российских кадровых военных – главнокомандующий ВСУ

"Не потому, что там был "плохой" Хомчак (экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак - ред.), был "плохой" Таран (министр обороны Украины Андрей Таран - ред.), они не могли между собой договориться, чтобы солдатам платили деньги. Нет! Денег было заложено меньше первоначально в бюджете, поэтому их получали меньше", - пояснил Залужный.

Шмыгаль назвал задолженность по "боевым выплатам" воинам фейком. Перед украинскими военными есть только текущая задолженность по выплатам на оздоровление. Ее правительство погасит после внесения изменений в бюджет.