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пятница, 24 сентября 2021 12:41

Шмыгаль назвал задолженность по "боевым выплатам" воинам фейком

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Шмыгаль назвал задолженность по &quot;боевым выплатам&quot; воинам фейком
"Боевых" задолженностей перед украинскими воинами нет, - Шмыгаль. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

Перед украинскими военными есть только текущая задолженность по выплатам на оздоровление. Ее правительство погасит после внесения изменений в бюджет.

Информация о других видах задолженности является фейком, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде 24 сентября.

"Относительно фейка о задолженности перед военными. Существует текущая задолженность, а не просроченная - это важно - по выплатам на оздоровительные для военных. Нет никакой задолженности по боевым. Это фейк, который распространяют по каналам. Принятый вчера закон об изменениях в бюджет решает все вопросы по текущим задолженностям относительно этих выплатах на оздоровление", - сказал Шмыгаль.

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17 сентября 2021 в офисе омбудсмена заявили, что задолженность Министерства обороны по обязательным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1 млрд 465,8 млн грн. В частности, 1 млрд 271 млн грн - задолженность по выплате денежной помощи на оздоровление.

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