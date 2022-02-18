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воскресенье, 20 февраля 2022 20:25

Военная линейка стартует от 6,5 тысяч гривен - производитель бронежилетов

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Военная линейка стартует от 6,5 тысяч гривен - производитель бронежилетов
Производитель бронежилетов Максим Плехов: "Хороший бронежилет – это, прежде всего, высокотехнологичный чехол с использованием множества материалов, специализированного оборудования". Фото: предоставил Максим Плехов

Начинали бизнес без опыта и почти без денег. Имели с партнером 8 тысяч долларов и два письменных стола, рассказал журналу "Країна" производитель бронежилетов Максим Плехов.

"За семь лет получили компанию, входящую в десятку крупнейших поставщиков Минобороны с оборотом около сотни миллионов гривен. Изготовили почти 8 тысяч бронежилетов. В разработку и производство реинвестировали до 800 тысяч долларов. Гражданский вариант бронежилета скрытого ношения стоит 6–8 тысяч гривен. Самый дешевый для охранника – 2500. Военная линейка стартует от 6,5 тысяч гривен", - говорит он.

Для пошива жилетов сперва привлекали подрядчиков. Впоследствии производство автоматизировали полностью.

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"Столкнулись с проблемой – рынок Барабашово как потребитель швейных услуг убил культуру производства. Мы требовали соблюдения стандартов по системе международной классификации МОLЕ, а на нас смотрели, как на идиотов. Также для работы с тканями с армированными нитями нужно специальное оборудование. Вторая проблема – кадры. Люди привыкли получать 300 гривен за куртку. Собирали их в день по пять штук на бешеной скорости. Зарабатывали полторы тысячи и нормально жили. А у нас надо было целый день промучиться с одним жилетом за 400 гривен. Решили автоматизировать производство. Одна специализированная швейная машинка обошлась в 15 тысяч долларов. Обычная стоит 300. Прошло еще два года ада, пока разобрались, как все запускать и обслуживать. Опытные коллеги у виска пальцем крутили. Говорили, что мы молодые и глупые. Но путь оказался верным. Под каждую операцию у нас теперь есть станок с ЧПУ. Чтобы качество было стабильно высоким, автоматизировали не только дорогие операции, но и все без исключения. Даже пришивание кусочка липучки", - отметил Максим Плехов.

Хороший бронежилет – это, прежде всего, высокотехнологичный чехол с использованием множества материалов, специализированного оборудования.

"То есть это прежде всего хороший пошив. Броня бывает двух видов – мягкая и жесткая. Первая защищает от осколков и пистолетных пуль, ею можно, при желании, все тело обернуть. Жесткая – это твердые пластины: металл, керамика. Они оберегают летальную зону – сердце и легкие – от тяжелых автоматных пуль", - добавил производитель бронежилетов.

Полное интервью с Максимом Плеховым читайте в новом номере журнала "Країна".

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Министр обороны Алексей Резников поддержал легализацию оружия в Украине. Соответствующее заявление он сделал сегодня на заседании Верховной Рады 18 февраля.

"Я убежден, что это нужно сделать, потому что в Украине нет закона, в принципе регулирующего оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется", - сказал Резников.

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