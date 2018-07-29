Во Львове скончалась известная радиоведущая

Ушла из жизни Марта Кисаневич

Во Львове на 73-м году жизни в результате тяжелой болезни умерла легендарная радиоведущая Марта Кинасевич. О смерти журналистки сообщили ее друзья и коллеги.

Марта Кинасевич начала работать на львовском радио в 1967 году. Именно тогда она еще студентка Львовской консерватории, выбрала профессию радиожурналистки.

На львовском радио в течение 25 лет выходила авторская программа Марты Кинасевич "Странствующий меридиан".

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Гостями ее эфиров были выдающиеся украинские композиторы и музыканты: Владимир Ивасюк, Игорь Билозир, Василий Зинкевич, Назарий Яремчук, Виктор Морозов, Иван Попович и многие другие.

Своей задачей в журналистике Марта Кинасевич считала популяризацию украинской музыки. Прощание с Мартой Кинасевич состоится в понедельник, 30 июля, в 12:00 к часовне на ул. Пекарской, 52.

В эфире программы "Доброе утро, страна!" заявили о его закрытии. По мнению ведущей Татьяны Тереховой, это произошло из-за интервью с Юлией Тимошенко.