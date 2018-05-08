Во Львове группа местных жителей обеспечивала трансляцию российских каналов

Во Львове группа злоумышленников обеспечивала трансляцию российских каналов в городе. Фото: Delo

Во Львове провели совместную операцию сотрудники СБУ и милиции, во время которой было прекращено незаконную трансляцию телеканалов России и террористов "ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Трансляцию запрещенных каналов обеспечивала группа местных жителей, которые продавали телевизионные приставки с преждевременной настройкой.

"Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала нелегальную продажу телевизионных приставок с заранее настроенным доступом к запрещенному контенту. Своих клиентов злоумышленники подыскивали через созданный в сети Интернет собственный веб-ресурс", - говорится в сообщении.

Во время обыска в офисе задержанных было обнаружено технику, которая подтверждает преступную деятельность львовян.

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного вмешательства в работу компьютерных сетей, что привело к уничтожению или искажения информации, сейчас ведутся следственные действия.

Похожий случай произошел в Киеве, в одном из торговых центров Святошинского района разоблачили подпольный центр связи. Он якобы предоставлял услуги официальных провайдеров телевидения. На самом деле - ретранслировали запрещены в Украине пропагандистские каналы РФ.