ВНО: стало известно, когда украинский станет обязательным языком

Сейчас речь при сдаче ВНО для поступления в вузы в Украине можно выбирать. Фото: Pixabay

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", - отметил Креминь.

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Сейчас язык при сдаче ВНО для поступления в вузы в Украине можно выбирать.

С 2021 года выпускников, которые получат лучшие баллы на ВНО, наградят премией в размере 5 тыс. грн. Соответствующее решение 28 декабря принял Кабмин. Для реализации инициативы выделили 100 тыс. грн. То есть премию получат 20 лучших учеников.