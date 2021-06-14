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понедельник, 14 июня 2021 15:38

ВНО по географии: что нужно знать накануне тестирования

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15 июня завершится основная сессия внешнего независимого оценивания.

Во вторник проведут тестирование по географии. В этом году на него зарегистрировались 175 тыс. человек, сообщает Министерство образования и науки.

"Тест ВНО по географии состоит из 54 заданий, на выполнение отведено 150 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 90 баллов. По желанию выпускника результат теста может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по географии", - говорится в сообщении.

Тестирование начнется в 11:00. Участников будут пускать в пункт тестирования до 10:50. Рекомендуемое время прибытия в пункт тестирования указано в приглашении-пропуске. Процедура предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Что нужно иметь с собой на тестировании:

- приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате;

- две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

- бутылку с питьевой водой без этикетки;

- средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

 

Во время тестирования абитуриентам запрещено иметь любые средства связи, устройства считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, которые не предусмотрены процедурой тестирования.

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21 мая началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Первое тестирование было по химии. На него зарегистрировались 12,7 тыс. человек, для которых созданы 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

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14
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