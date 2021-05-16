ВНО-2021: график проведения основной сессии

Все этапы внешнего независимого оценивания в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.
Даты его проведения не изменятся. Регистрация на основную сессию уже завершилась. Она начнется 21 мая и закончится 15 июня, сообщили МОН.
21 мая - химия
24 мая - испанский, немецкий, французский языки
25 мая - английский язык
28 мая - математика
1 июня - украинский язык, украинский язык и литература
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4 июня - история Украины
7 июня - физика
10 июня - биология
15 июня - география
Каждый участник ВНО имеет право сдавать тесты не более чем по пяти предметам. Вузы в 2021 году будут принимать у абитуриентов сертификаты ВНО за 2018-2021 годы. Тот, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в основной сессии ВНО, будет иметь возможность прийти на дополнительную. Регистрация на нее продлится до 18 мая.
Учеников, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2021 году, освободили от государственной итоговой аттестации. Выпускники имеют право по собственному желанию составить ГИА, в частности, в форме внешнего независимого оценивания.
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