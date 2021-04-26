Сообщили даты дополнительной сессии ВНО-2021

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в Украине состоится с 29 июня по 14 июля.
Результаты дополнительной сессии разместят на информационных страницах участников ВНО до 23 июля, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Тестирование во время дополнительной сессии пройдут по такому графику:
Период регистрации для участия в дополнительной сессии ВНО продлится в течение 6-18 мая.
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Ученики, которые лучше всех сдадут ВНО, получат по 10 тыс. грн стипендии президента Украины. Планируют назначать ежегодно до 270 таких стипендий.
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