Сообщили даты дополнительной сессии ВНО-2021

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в Украине состоится с 29 июня по 14 июля.

Результаты дополнительной сессии разместят на информационных страницах участников ВНО до 23 июля, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Тестирование во время дополнительной сессии пройдут по такому графику:

Автор: testportal.gov.ua

Период регистрации для участия в дополнительной сессии ВНО продлится в течение 6-18 мая.

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Ученики, которые лучше всех сдадут ВНО, получат по 10 тыс. грн стипендии президента Украины. Планируют назначать ежегодно до 270 таких стипендий.