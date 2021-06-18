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пятница, 18 июня 2021 13:23

ВНО 2021: определили пороговые баллы для поступления в вузы

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ВНО 2021: определили пороговые баллы для поступления в вузы
18 июня на информационных страницах участников тестирования разместят результаты тестов по иностранным языкам и физике. Фото: pixabay.com

Экспертная комиссия определила пороговые баллы для ВНО-2021 по семи предметам.

В частности, по математике, физике, химии, английскому, немецкому, испанскому и французскому языкам, говорится на официальном сайте УЦОКО. Заседания экспертной комиссии по установлению порога для тестов с украинского языка, украинской литературы, истории Украины и биологии состоится 24 июня.

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В этом году уже установили минимальные баллы для таких предметов ВНО:

Математика - 10 баллов;

Физика - 12 баллов;

Химия - 14 баллов;

Иностранные языки, в том числе английский, немецкий, французский, испанский – 18 баллов.

18 июня на информационных страницах участников тестирования разместят результаты тестов по иностранным языкам и физике, по математике – 19 июня.

С общего количества лиц, принимавших участие в тестировании из названых предметов, порог "сдал/не сдал" не преодолели: по английскому языку – 10,68%; по химии – почти 10%; по испанскому языку – 15,79%; по немецкому языку – 11,49%; по французскому языку – 8,94%; по математике – 31,11%; по физике – 8,33%.

Порог "сдал/не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и принять участие в конкурсном отборе в вузы.

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Для участников, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение пяти дней после тестирования по определенному предмету подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

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Дата
18
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