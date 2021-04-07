Власть использует Covid-19 для нарушений прав человека - Amnesty International

Covid-19 используется для нарушений прав человека. Фото: DW

Пандемия коронавируса привела к ухудшению ситуации с правами человека в мире.

Усилилась дискриминация уязвимых слоев населения, говорится в отчете Amnesty International.

Сильнее всего усугубилась ситуация с правами женщин, представителей ЛГБТ, беженцев, трудовых мигрантов, работников здравоохранения, людей, занятых в теневых секторах экономики.

"Пандемия Covid-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Меры, которые власти внедрят в ответ на пандемию, часто были преувеличены; они эксплуатировали кризис как предлог для нарушений прав человека.

Самоизоляция привела к всплескам домашнего насилия. Особенно в странах Восточной Европы и Средней Азии, где женщины не могли обратиться за защитой.

В Европе десять стран отступили от Конвенции по правам человека в попытках бороться с коронавирусом. Эти меры часто, по мнению правозащитников, были несоразмерными потенциальной эпидемической угрозе.

"Пандемия очень четко высветила неспособность мира эффективно сотрудничать в момент острейшей международной нужды", - добавила Калламар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом

Госдеп США отметил, что украинская власть не делала адекватных шагов по судебному преследованию злоупотреблений большинства чиновников, что создало атмосферу безнаказанности. Правозащитные группы и ООН отметили значительные недостатки в расследованиях нарушений прав человека, совершенных правительственными силами безопасности. В отчете вспомнили о состоянии расследования убийств Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета, преступлений во время евромайдан.