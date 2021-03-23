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Власть готовит нам полицейское государство - политолог

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Власть готовит нам полицейское государство - политолог
Акция возле Офиса президента была классической провокацией, говорит эксперт. Фото: Gazeta.ua

Акция возле Офиса президента в поддержку активиста Сергея Стерненко с повреждением имущества была классической провокацией правоохранителей. Ее цель - расколоть протестное движение. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Таран.

МВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента. Создается впечатление, что доказательства неправомерных действий шиты белыми нитками, - сказал эксперт. - Отдельные участники были привлечены к ответственности просто из мести - они не прибегали к силовым действиям или вандализму. Полиция хочет наказать невиновных людей, инкриминируя им то, чего они не совершали. Так же было с Андреем Антоненко, которого посадили без доказательств вины.

Что для власти и гражданского общества означает дело Стерненко и протесты, которые продолжаются в связи с этим?

Люди выходили на протесты не из-за Стерненко, а из-за несправедливости, из-за отсутствия честного правосудия. Эти протесты - против недейственной судебной системы, против насилия со стороны прокуратуры, против произвола правоохранителей. Люди требовали отставки Авакова и конкретных изменений относительно судебной системы. Дело Стерненко - лишь повод, акции все равно не остановятся.

Акция под ОП была классической провокацией со стороны правоохранительных органов. Целью было дискредитировать сам протест и выставить его участников хулиганами и вандалами. По свидетельствам участников акции, некоторые надписи на стенах, в частности свастика, были дорисованы уже после того, как акция закончилась. Эта провокация может иметь очень негативные последствия - на ближайшей парламентской сессии кто-то из провластных депутатов может поставить вопрос о предоставлении полиции больших полномочий и о запрете проведения массовых акций. Таким образом начнется движение Украины в сторону полицейского государства.

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Зачем власти дело Стерненко?

Есть версия, что приговор Стерненко - это расплата пророссийского крыла власти за его патриотическую позицию. Есть версия, что Стерненко намеренно посадили для провоцирования уличных протестов с их последующей дискредитацией. Могут быть и другие версии. Но основная причина - в Украине нет справедливых судов. Уже год находятся в заключении Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко. Дело Стерненко - из этой же когорты.

Как дальше будут развиваться протесты?

Провокация удалась - в протестной среде произошел раскол. Люди, несогласные с насильственными методами и вандализмом, заявили, что не будут поддерживать подобные акции. Думаю, радикализации протестов не будет, формат дальнейших акций изменится. Однако активисты не остановятся. Будут новые массовые акции. Штурмовать Банковую, бить окна, обписывать стены - значит играть на руку этой самой Банковой. Однако без дальнейших активных и массовых акций протестное движение просто застынет.

Задержанному после акции в поддержку активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента Владу Сорду объявили подозрение в "хулиганстве с использованием оружия".

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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23
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