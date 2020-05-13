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среда, 13 мая 2020 22:50

Владелец устраивает конкурс, чтобы выбрать квартирантов – украинцы об аренде жилья
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Жилье без мебели или квартира с общим туалетом. Украинцы, проживающие за рубежом рассказали, сколько стоит аренда жилья и особенности съема.

Виктория Ивчук, Париж, Франция

Автор: aleksa_sw
  Во Франции нужно уточнить есть ли в квартире туалет. Он может быть общим на несколько квартир
Во Франции нужно уточнить есть ли в квартире туалет. Он может быть общим на несколько квартир

Как и для аренды на пару дней, так и для постоянного проживания, выбирайте округ Парижа номер 6, 7. Другими словами "латинский квартал". Там где ближе башня (округ 1,2,4,7) тоже жить хорошо, но дороже. А вот 19,20 обходите стороной. Там нечего посмотреть и много мигрантов, которые не дружелюбны. Цены на жилье совершенно разные. В зависимости какой этаж и сколько квадратов. Средняя плата от 50€ за сутки. За месяц квартира около 1000€. Прежде чем снять жилье, уточните где будет туалет. У вас в помещении или на втором этаже общий для всех. Обязательно должен быть контракт об аренде. Иначе вы не сможете доказать что вообще там легально проживали.

Иногда есть целые конкурсы, где владелец еще выбирает кого поселить к себе. Вы должны быть избранным

Галина Панчук, Рим, Италия

Автор: panchyk_galina
  Дешевле всего жить в Риме можно в кемпинговому городке
Дешевле всего жить в Риме можно в кемпинговому городке

Один из лучших способов сделать проживание в Риме недорогим - поселиться в кемпинге. Как правило, они находятся на окраинах (час езды до центра) - вы сможете поселиться в домике или разбить на территории свою палатку. В кемпингах есть душевые, бары, прачечные и даже сауны, так что можете рассчитывать на комфортное проживание. Стоит такое удовольствие - около 10-20 EUR за кровать.

Самые дешевые гостиницы Рима располагаются вблизи железнодорожного вокзала - связано это с тем, что "Сроке" считается не самым спокойным районом.

Среди других доступных отелей Рима - так называемые гостевые дома например: Arts & Rooms вблизи Ватикана или Trevi Fountain Guesthouse (за 40 EUR вы будете жить рядом с самым знаменитым фонтаном города!)

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Юлия Демчук, Канада

Автор: julia.demchuck
  В Канаде дома в аренду сдают пустыми
В Канаде дома в аренду сдают пустыми

Жилье в Канаде кажется пустым. Квартиры/дома/таунхаузы пустые и всяки диванчики и подушечки надо будет купить самому. Со всего рынка только 2% (а может и меньше) сдается уже с мебелью.

Вторая особенность - большинство жилья здесь сдается через риэлторские агенства. Но здесь это нормально работает, а не как в Украине. Риэлтор сам показывает квартиру, экономя таким образом время владельца, и эти услуги оплачивает не арендатор, а собственник. В больших городах вы, скорее всего, никогда владельца и не увидите, всей коммуникацией и решениям проблем будет заниматься то же риелторское агенство.

Я уже 2 года живу в квартире и понятия не имею кому она принадлежит. Может кому-то из Гонк Конга. А может кому-то из соседнего Ричмонда.

Еще одна особенность - здесь не арендатор выбирает жилье, а жилье выбирает арендатора. После осмотра вы подаете заявку и агенство / владелец уже выбирает готовы ли они вам сдавать свою недвижимость. Основные критерии отбора: кредитная история, наличие работы, рекомендация с предыдущего места жительства. ⠀

Мария Турок, Прага

Автор: mari.fanta
  Мария Турок: предложений на рынке аренды в Праге стало больше, но цены пока не изменились
Мария Турок: предложений на рынке аренды в Праге стало больше, но цены пока не изменились

Если в прошлом году в интернете было куча сообщений типа "ищу квартиру/комнату", то сейчас все немного изменилось, потому что чаще встречается слово "сдаю".

Кажется кризис коснется каждого, в какой степени это будет - другой вопрос, но факт остается фактом. И одна из самых сложных ситуаций у тех, кто снимает жилье в аренду. Цены в Праге всегда были высокие. Семье с детками, где нужны хотя бы 2 комнаты для длительного проживания придется заплатить не меньше 600 €, добавьте средства на питание и бытовые расходы и Вы уже почти на уровне средней месячной заработной платы.

Много людей остались без работы и платить ежемесячно становится сложнее. Тем не менее цены на аренду пока держатся. Я бы сказала, что стали чуть ниже, но не существенно. Можно снять за хорошую сумму квартиру, когда была на Airbnb, но владельцы не спешат подписывать договор на долгий срок.

Том Ли, Китай

Автор: art_rash
  В Китае за жилье нужно торговаться
В Китае за жилье нужно торговаться

Если квартира в месяц, скажем, стоит 5 тыс грн, то при поиске квартиры будьте готовы отдать втрое больше. За раз нужно заплатить два депозита за жилье, которые возвращаются по истечении срока контракта. Но, очень часто за них надо воевать, потому что "там где грязно, там где-то что-то сломано". К тому же, в многих случаях вы не можете расторгать контракт досрочно, иначе можете попрощаться с депозитом, если иное не прописано у вас в договоре.

Договор аренды обычно только на китайском, но вечат переводчик всегда выручает. Стоит внимательно читать договор, в нем указаны все наименования мебели и техники, которую вы, по факту, арендуете. Очень часто арендаторы не дочитывают или не переводят все мебель, которые они арендуют и по окончанию договора они "где-то дели диван или комод, а на самом деле, они его в глаза не видели.

При подписании контракта вам дают чек на депозиты, через год вы должны его вернуть и получите свой депозит обратно. Квартиры можно снимать как через агентов, но будьте готовы отдать им от пол до целой месячной стоимости, так и через приложения, как вот Ziroom. Есть еще способ ходить по домам и спрашивать о наличии свободных квартир. Ну, и самое главное, всегда можно и нужно торговаться.

25% сотрудников планирует уволить сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. А это 1900 из 7500 человек. Airbnb-это онлайн-сервис по поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру. Название расшифровывается как AirBed and Breakfast, или "Надувной матрас и завтрак". Сервис помогает снять дома, квартиры, комнаты или кровати в более 190 странах мира.

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