Виктории Астаховой для лечения рака крови нужна помощь

3-летняя Виктория находится в областном онкодиспансере. Фото: Анна Астахова

3-летняя Виктория Астахова со Смелы Черкасской области находится в областном онкодиспансере. В девочки обнаружили рак крови. На лечение ежедневно в среднем уходит 2,5 тыс. грн.

"Все началось, на первый взгляд, из обычной простуды. В Вики был кашель и повышенная температура. В больнице обнаружили воспаление легких. Показатели анализов были не хороши и нас перевели в областной онкодиспансер. Там подтвердился рак крови. Злокачественные клетки агрессивно атакуют весь организм дочери. Вика начала принимать высокодозную химию. Но организм дал сбой и сейчас ребенку лечат печень. Мы уже здесь третью неделю. Нам делают все необходимое. В день в среднем уходит от 2 до 2,5 тысяч гривен. Бывает, что нужно и дважды покупать. Но врачи не исключают, что лечение надо будет продолжить за рубежом. Посоветовали, уже сейчас подыскивать клинику. В Германии такое лечения стоит 200 тысяч долларов. Мы продолжаем искать другие варианты. Надеемся, что лечение пойдет успешно и в Украине. Но препараты нужно покупать импортные. Курс лечения будет продолжаться не менее 9 месяцев. Наши друзья разместили информацию о Вике в соцсетях. Есть понемногу перечисления. Просим в неравнодушных людей помочь спасти нашу доченьку", - рассказала Gazeta.ua Анна Астахова.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7573 5258 7176 (Астахова Анна Леонидовна).