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четверг, 19 августа 2021 13:00

"Видел, как летят рюкзаки. Шерп объяснял: "Нет, это человек" - днепровский альпинист покорил "гору-убийцу"

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Днепровский альпинист 39-летний Дмитрий Семеренко покорил вторую вершину в мире Чогори - К2. Участвовал в экспедиции вместе с Ириной Галай - первой украинкой на Дикой горе, как прозвали К2 из-за чрезвычайной сложности восхождения.

Семеренко добрался до вершины Чогори, высота которой 8611 м, без кислородной маски. Деталями поделился с корреспондентом Gazeta.ua.

Автор: предоставлено Дмитрием Семеренком
  Днепрянин Дмитрий Семеренко покорил К2 без кислорода
Днепрянин Дмитрий Семеренко покорил К2 без кислорода

"Не готовился физически к экспедиции. Перед этим проводили штурм горы в Непале в течение 64 дней. Между Лхоцзе и К2 прошло 20 дней, поэтому я был в идеальной форме", - сказал Семеренко.

Это восхождение было первой попыткой альпиниста подняться без кислорода.

Автор: предоставлено Дмитрием Семеренком
  Семеренко (справа) принял участие в экспедиции вместе с альпинисткой Ириной Галай (в центре) и фотографом Назарием Кривошеем (слева)
Семеренко (справа) принял участие в экспедиции вместе с альпинисткой Ириной Галай (в центре) и фотографом Назарием Кривошеем (слева)

"Было трудно. Хотя я не планировал этого делать, но заметил, что мой темп вдвое быстрее без кислородного баллона. К четвертому лагерю мы пришли удачно, и наше самочувствие было классным. Перед штурмом горы мы проснулись, и нас тошнило. Но я решил попробовать, - рассказал он. - попросил моего проводника, чтобы надевал на меня маску, как только буду плохо чувствовать себя. Единственное, что я изучил и повторял, лежа лицом в снег: "No oxygen. Нет кислорода ". Шерп (представитель народа, который живет в Восточном Непале, вблизи горы Джомолунгма, а также в Индии и Тибете; обычно работает носителем-проводником на горе. - Gazeta.ua) постоянно связывался с главным по рации и говорил: "Он не может идти. Сделает шаг и раз 12 дышит в кислородной маске. Мы не успеем, идем медленно". На вершине горы был в 02:30. Это поздно. Но погода была идеальной".

"Без кислорода начинает глючить. Ты видишь что-то совсем другое, чем в реальности. Например, последние 200 метров мне казалось, что я никак не могу посадить самолет, а взлетная полоса идет то влево, то вправо. А я хорошо управляю самолетом, - сказал альпинист. - Думаю: "Ну что это такое, почему я не могу посадить? Я все делаю правильно". Затем доходило, что я на горе. А еще перед тем, как на вершине одели маску, мне казалось, что мой шерп обращается ко мне на чисто русском языке: "Мы оденем эту маску и полетим с тобой, котик, на второй скорости". Первым вопросом в моей голове было: "Почему он меня называет котиком?" Чуть позже сидел в маске, и передо мной возникала реальность".

Восхождение продолжалось в течение месяца. В конце июля Семеренко покорил гору.

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"Гораздо сложнее на этой горе спуск. Ты истощен, не хватает сил, почти отсутствует концентрация. Однажды спутал веревку, а их много на горе. Полетел вниз на 1,5-2 метра. Меня спасло, что я зацепился рукой за другую веревку. Тогда понял, что надо собраться, потому что еще одна ошибка может стоить жизни. Видел, как летят рюкзаки. А мой шерп объясняет: "Нет, это не рюкзак. Это человек". Смерть постоянно была рядом", - добавил он.

Автор: предоставлено Дмитрием Семеренком
  Семеренко (справа) принял участие в экспедиции вместе с альпинисткой Ириной Галай (в центре) и фотографом Назарием Кривошеем (слева)
Семеренко (справа) принял участие в экспедиции вместе с альпинисткой Ириной Галай (в центре) и фотографом Назарием Кривошеем (слева)

Экспедицию приурочили к 30-летию независимости Украины. В ее составе трое украинцев - Галай, днепрянин Дмитрий Семеренко, который поднялся на Эверест в 2018-м, и фотограф Назарий Кривошеев, который родился в Коломые, но последние 15 лет живет в Германии. Консультант группы - обладатель профессиональной награды "Золотой ледоруб" Никита Балабанов. Семеренко совершил восхождение на К2 без кислородной маски.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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