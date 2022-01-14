Ветер принес в Украину весеннее тепло: прогноз на выходные

Ветер принес в Украину весеннее тепло.

Антициклон Carlos и циклон Famke продолжат формировать погоду 15-16 января, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В субботу еще удержатся сильные штормовые порывы. В дальнейшем ветер будет ослабевать, однако 17-18 января снова усилится", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Украину будут пересекать атмосферные фронты

Вероятны небольшие осадки в течение выходных. В субботу - повсюду, кроме западных областей. В воскресенье - только в восточной части страны. Температура воздуха 15-16 января немного снизится, ночью до -1...5°С, днем до +2°С.

В Киеве в субботу сильный ветер еще останется, в воскресенье - ослабнет. Небольшие осадки в столице местами пройдут лишь 15 января. Температура воздуха в ночные часы будет в пределах -1...4°С, в дневные около -1°С. Гололед.

Ближайшее существенное похолодание ожидается 17-19 января.

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В Украине на сегодня и завтра, 14-15 января, объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о мощном ветре и гололедице на дорогах.