В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине на 14-15 января объявлено штормовое предупреждение. Фото: REUTERS

В Украине на сегодня и завтра, 14-15 января, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают о мощном ветре и гололедице на дорогах, сообщает Укргидрометцентр.

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"14 января днем ​​в Украине, кроме южной части, порывы ветра 25-27 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в предупреждении.

Также 14-15 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах, кроме юга, гололедица. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Сегодня, 14 января, в Украине будет формировать погоду циклон Famke. Ожидается снег с переходом в дождь. В большинстве регионов днем ​​ожидается плюсовая температура.