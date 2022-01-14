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пятница, 14 января 2022 06:38

Над Украиной будет царить циклон Famke: погода удивит

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Над Украиной будет царить циклон Famke: погода удивит
В Украину пришла оттепель со шквалами и дождем. Фото: pixabay.com

Сегодня, 14 января, в Украине будет формировать погоду циклон Famke, который принесет шквальный ветер.

Днем будет идти снег с дождем и до +5°С, сообщает Укргидрометцентр.

Кроме южных регионов, местами ожидаются порывы ветра до штормовых отметок в 25-27 м/с. По всей стране ожидается небольшой снег с переходом в дождь. В восточных областях умеренные осадки. На дорогах гололедица.

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Температура воздуха в западных областях днем ​​+1...+4°С, ночью от -7°С до +1°С. На севере днем ​​от 0°С до +4°С, а ночью -5...+2°С. В восточных областях днем ​​+1...+4°С, ночью -9...-13°С. На юге +2...+5°С днем, а ночью -2...-7°С. В центральных областях днем ​​+2...+4°С, а ночью -2...-7°С.

В Киеве ожидается небольшой снег, переходящий в дождь. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, днем ​​порывы 25 м/с. Температура воздуха днем ​​+1...+3°С, ночью 0...-2°С.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков.

В феврале может быть весенняя погода.

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