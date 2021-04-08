Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы

14-15 апреля дождливая погода вернется в Украину. Фото: patrioty.org.ua

В ближайшие дни в Украине начнут отступать дожди. Небольшие осадки возможны 11 апреля в западных и южных областях. Днем столбики термометров будут держаться в среднем на уровня +11...14°C. А вот ночью возможны морозы до -3...5°C.

Но 14-15 апреля дождливая погода вернется, утверждают в Укргидрометцентре. Сухо будет только на Востоке, на остальной территории, кроме дождя, возможен мокрый снег.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.

ЗАПАД

9 апреля - облачно с прояснениями. Сухо. Температура воздуха днем ​​+5...10°C, ночью 0...-5°C.

В Карпатах без осадков. Температура днем ​​-3...+2°C, ночью -5...10°C.

10 апреля - переменная облачность. Без осадков. Днем +9...+14°C, ночью -2...+3°C.

11 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков. Среди дня +11...16°C, ночью 0...+5°C.

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ВОСТОК

9 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков. Порывы ветра до 10 м/с. Температура днем ​​+5...11°C, ночью -3...+2°C.

10 апреля - переменная облачность. Сухо. Температура днем ​​+8...13°C, ночью -3...+2°C.

11 апреля - облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Порывы ветра до 12 м/с. Среди дня +9...+14°C, ночью -3...+2°C.

ЦЕНТР

9 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +8 ... 13 ° C, ночью -3 ... + 2 ° C.

10 апреля - переменная облачность. Сухо. Температура днем ​​+8 ... 13 ° C, ночью -3 ... + 2 ° C.

11 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +10 ... 15 ° C, ночью до -3 ° C.

СЕВЕР

9 апреля - облачно с прояснениями. Сухо. Днем +5...10°C, ночью -3...+2°C.

10 апреля - переменная облачность. Без осадков. Днем +8...13°C, ночью -2...+3°C.

11 апреля - переменная облачность. Без осадков. Днем +11...16°C, ночью -2...+3°C.

ЮГ И КРЫМ

9 апреля - облачно с прояснениями. Сухо. Порывы ветра до 10 м/с. Днем +8...13°C, ночью -2...+3°C.

10 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +9...14°C, ночью до -2°C.

11 апреля - облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Днем +10...15°C, ночью -2...+3°C.

КИЕВ

9 апреля - переменная облачность. Без осадков. Днем +7... +9 ° C, ночью -1...+1°C.

10 апреля - облачно с прояснениями. Сухо. Днем +11...13°C, ночью +1...3°C.

11 апреля - переменная облачность. Сухо. Днем +14...16°C ночью до + 3°C.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12-15 АПРЕЛЯ

12-13 апреля - облачно с прояснениями. Без осадков. Температура днем ​​+12...+18°C. Ночью +3...+8°C.

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14-15 апреля - переменная облачность. На Востоке сухо. На остальной территории возможен дождь и мокрый снег. Днем и ночью +1...8°C.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В АПРЕЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самую низкую температуру, -11,5°C, зафиксировали 9 апреля 1997-го в Киеве. Наивысшую, + 30,1°C, в 1975-м в Луганске.

12 часов продолжалась пылевая буря в Кирилловке на Запорожье 9 июня 1971 года.

Шквальный ветер был в Черновцах 9 апреля 2011-го. Достигал скорости 27 м/с.

12 часов продолжался снегопад в Ромнах на Сумщине 9 апреля 1990-го. Выпало до 21 мм осадков.

В апреле 2021 ожидается два крупных звездопада - метеорные потоки, во время которых можно загадывать желание. Еще такие дни интересны для любителей наблюдать за звездами и влюбленных. Звездопад Лириды был назван в честь созвездия Лиры. Считается, что этот звездопад помогает высвободить творческий потенциал и достичь новых высот.