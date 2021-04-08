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четверг, 08 апреля 2021 07:35

В апреле пройдет два ярких звездопада: где и когда лучше смотреть

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В апреле пройдет два ярких звездопада: где и когда лучше смотреть
В апреле 2021 ожидается два крупных звездопада - метеорные потоки, во время которых можно загадывать желание Фото: tsn.ua

В апреле 2021 ожидается два крупных звездопада - метеорные потоки, во время которых можно загадывать желание. Еще такие дни интересны для любителей наблюдать за звездами и влюбленных.

Звездопад Лириды был назван в честь созвездия Лиры. Считается, что этот звездопад помогает высвободить творческий потенциал и достичь новых высот, пишет SlovoFraza. Длиться он будет с 16 по 25 апреля. Пик этого звездопада придется в ночь с 22 по 23 апреля. Если погода ясная, то можно будет увидеть падающие метеоры - со скоростью 20 км. в час.

Главная особенность этого звездопада - могут происходить всплески и количество метеоров может достигать до ста штук в час. Предсказать точное время этих всплесков невозможно. Радиант метеорного потока Лириды находится у звезды Вега в созвездии Лиры.

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У метеорного потока звездопада есть Ета-Аквариды особая позитивная энергетика. Провоцирует этот поток комета Галлея. Продолжаться поток будет с 19 апреля по 28 мая. В пиковые дни поток метеоров будет очаровывать - до 60 метеоров в час. Желания, загаданные в это время, помогут найти финансовое благополучие, выйти из кризиса и получить желаемую должность.

Пик этого звездопада ожидается 5-6 мая, но в конце апреля метеорный поток будет особенно ярким. Радиант метеорного потока находится в созвездии Водолея рядом с одной из его самых ярких звезд - Ета-Водолей.

На востоке Кубы, недалеко от города Моа, упал и взорвался метеорит. По словам очевидцев на месте происшествия, было замечено красное и белое свет, а после его снижения произошел громкий взрыв.

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