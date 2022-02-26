Вероломное убийство: Офис генпрокурора открыл еще одно дело на российских оккупантов

26 февраля 2022 вооруженными силами РФ совершены массированные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Киевской области. Фото: ВВС

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по вероломному убийству шести человек и причинению тяжелых травм ребенку в результате совершенного агрессором обстрела 26 февраля в Киевской области.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Установлено, что 26 февраля 2022 года вооруженными силами РФ совершены массированные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Киевской области. Кроме того установлено, что вражеской артиллерией в пгт. Бородянка Бучанского района уничтожен жилой дом, в котором находилась семья оперуполномоченного местного управления полиции. Семья в количестве 6 человек погибли на месте, его ребенок 2020 года рождения, находится в тяжелом состоянии. В результате мощных обстрелов страны-агрессора потерпели разрушения жилые и хозяйственные дома, объекты инфраструктуры населенных пунктов Киевщины", - говорится в сообщении.

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Прокуроры Киевской областной прокуратуры продолжают принимать все возможные меры по надлежащему документированию военных преступлений военнослужащих РФ и их военачальников для обеспечения неотвратимости наказания для каждого причастного к ним, добавили в Офисе генпрокурора.

Захват Киева остается главной военной целью Российской Федерации, сообщило Министерство обороны Великобритании. Британцы поделились обновленной разведывательной информацией о российской агрессии в Украине. Враг временно замедлил наступление из-за острых логистических трудностей и сильного украинского сопротивления.