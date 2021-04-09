Верховный суд впервые принял решение о законности перехода из УПЦ в ПЦУ

Большая палата приняла решение о законности изменения подчинения. Фото: pixabay.com

6 апреля состоялось заседание Верховного суда относительно законности изменения религиозной общиной с. Сутковцы Хмельницкой области своего подчинения. Речь идет о выходе из юрисдикции Русской православной церкви в Украине, которая именует себя УПЦ, и переходе к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Большая палата приняла решение о законности такого изменения подчинения, сообщили в пресс-центре ПЦУ.

"Высшей судебной инстанцией впервые, с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины из Российской православной церкви в Украине к ПЦУ, принято решение, которым подтверждена возможность и законность таких переходов. С начала 2019-го, РПЦвУ инициировала более 100 судебных процессов в новых для украинского судопроизводства спорах относительно законности изменения религиозными общинами своей подчиненности. В силу этого к 6 апреля отсутствовала позиция высшей судебной инстанции в таких вопросах, следствием чего велась противоречивая судебная практика судов низших инстанций в решении подобных споров", - прокомментировали в ПЦУ, указав на ключевое значение такого решения.

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23 февраля 2019 года религиозная община с. Сутковцы Хмельницкой области, в связи с образованием автокефальной Православной Церкви Украины, провела общее собрание, на котором приняла решение перейти с РПЦвУ к ПЦУ. Ее настоятель обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным. Хозяйственный суд Киева в феврале 2020 года принял решение в пользу настоятеля религиозной общины РПЦ в Украине. Решение оставил без изменений и суд апелляционной инстанции. 15 декабря 2018 года состоялся объединительный собор, на котором была создана ПЦУ. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания из В то время УПЦ Киевского патриархата. 6 января в Стамбуле Епифанию вручили томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.