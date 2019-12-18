Верховный Суд не давал разрешение УПЦ МП оставить свое название

УПЦ МП не давали разрешение оставить свое название. Фото: glavcom.ua

В Минкульте заявили, что новость о решении суда, который позволил Украинской православной церкви Московского патриархата не менять своего названия, фейк. Дезинформацию уже успели распространить некоторые украинские СМИ, чем ввели людей в заблуждение.

"Обнародована информация не соответствует действительности... Верховный Суд не принимал постановления, "которая дала бы возможность Украинской православной церкви Московского патриархата не менять своего названия", - говорится в сообщении Минкультуры, распространенном в среду утром.

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УПЦ (МП) подала иск об отмене переименования в Русскую православную церковь в Украине.

Постановление админсуда г. Киева от 22.04.2019 удовлетворило ходатайство истца. Решение суда опиралось на запрет субъектам госрегистрации юрлиц, общественных формирований (в частности Минюста Украины, Минкультуры Украины, их структурным подразделениям) проводить любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, в частности, но не исключительно, отменять регистрационные действия и записи о религиозных организациях.

"Минкультуры воспользовалось своим правом, и обжаловало постановление в апелляционном и кассационном порядке. Определение Верховного Суда от 11.12.2019 кассационную жалобу Минкультуры оставляет без удовлетворения, постановление Окружного административного суда города Киева от 22.04.2019 оставлено без изменений. Стоит отметить, что на 17.12 .2019 год Окружной административный суд г. Киева не переходил к решению дела по существу", - говорится в сообщении министерства.

В связи с этим Министерство культуры молодежи и спорта Украины призывает представителей СМИ тщательнее относиться к проверке информации и обращаться за соответствующими комментариями в пресс-службу министерства.

Верховная Рада 20 декабря 2018 приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии отметить принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018-го президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве-агресорци, обязана по имени отображать принадлежность к такого центра за пределами страны. Она будет обязана в своей уставной названии полностью указывать название той организации, частью которой она является и центр которой расположен за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине". Согласно закону, если в течение четырех месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части потеряет силу. Минкультуры осуществило религиоведческой экспертизе и обнародовало перечень религиозных организаций, которые должны внести изменения в свое названия и устава, отметив среди них и УПЦ (МП). В УПЦ (МП) заявили, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессору. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр расположен не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовный. 22 апреля 2019 Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ (МП) об обеспечении иска по делу об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должен внести изменения в свое название. Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда. Но 22 июля решение Окружного админсуда было подтверждено постановлением Шестого апелляционного административного суда. В ответ на это Министерство культуры Украины обратилось в Верховный Суд с кассационной жалобой, в которой просит отменить эти решения судов и принять новое решение, которым в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска отказать. Кассационную жалобу было аргументировано тем, что порядок отмены регистрационных действий в отношении религиозных организаций определено законодательством и субъекты государственной регистрации не могут осуществлять такие действия. В ноябре первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко заявила, что министерство в ближайшее время намерена активизироваться в решении вопроса о переименовании УПЦ (МП), не уточнив, какие именно меры намерен принять ведомство.