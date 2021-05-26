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среда, 26 мая 2021 10:14

"Веревка служит только один сезон" - промышленный альпинист рассказал об аспектах профессии

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Киевлянин Юрий Васильченко более 10 лет работает промышленным альпинистом. Он вместе с напарниками заменяют стеклопакеты в многоэтажках, утепляют фасады, проводят сварочные работы, цепляют билборды, поднимают габаритные предметы на высоту.

Автор: Ирина МАМРЫГА
  Киевлянин Юрий Васильченко более 10 лет работает промышленным альпинистом. Он вместе с напарниками заменяют стеклопакеты в многоэтажках, утепляют фасады, проводят сварочные работы, цепляют билборды, поднимают габаритные предметы на высоту
Киевлянин Юрий Васильченко более 10 лет работает промышленным альпинистом. Он вместе с напарниками заменяют стеклопакеты в многоэтажках, утепляют фасады, проводят сварочные работы, цепляют билборды, поднимают габаритные предметы на высоту

Об аспектах профессии Юрий рассказал корреспонденту Gazeta.ua

"В этом деле не обойтись без альпинистского снаряжения. Каждый промышленный альпинист должен иметь лямочный пояс, шлем, жумары, карабины, тросы, страховочный и спусковой устройства, хороший канат. Весь этот набор стоит около двух тысяч долларов. Также альпинисты работают с рацией ", - поделился Васильченко.

Однако Юрий объясняет, что даже очень дорогое снаряжение не может служить вечно.

"Если страхующий прибор хоть раз сработал, то его нужно менять. Ведь, когда альпинист срывается, то срабатывают страховочные блокираторы, чтобы при резком падении не сломался позвоночник. Поэтому на канате могут быть микроразрывы. Веревка же в любом случае служит лишь один сезон. Далее она может использоваться для бытовых нужд ".

Автор: Ирина МАМРЫГА
  Киевлянин Юрий Васильченко более 10 лет работает промышленным альпинистом. Он вместе с напарниками заменяют стеклопакеты в многоэтажках, утепляют фасады, проводят сварочные работы, цепляют билборды, поднимают габаритные предметы на высоту
Киевлянин Юрий Васильченко более 10 лет работает промышленным альпинистом. Он вместе с напарниками заменяют стеклопакеты в многоэтажках, утепляют фасады, проводят сварочные работы, цепляют билборды, поднимают габаритные предметы на высоту

Васильченко отмечает, что перед началом работы обязательно проверяется система крепления.

"Это жизненно важное условие. Нельзя крепиться за какую-то вентиляционную трубу или декоративные элементы. Обязательно должны быть две надежные точки креплений, независимые между собой. При осмотре объекта смотрим есть ли какие-то "пороги", которые могут перетирать веревку и как их можно избежать. Также на канат одевают специальные чехлы, которые его защищают в тех местах, где он может повредиться. Перед выходом на объект составляем подробный алгоритм действий. Проговаривают кто за что отвечает, кто работает с левой стороны, кто с правой, как будет осуществляться передача предметов. Это гарантирует четкую работу команды, как единого механизма".

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Альпинисты никогда не говорят друг другу: "Вдруг упадешь", отмечает мужчина.

"Мы идем выполнить работу. Понимаем, что есть риски, но по умолчанию об этом не вспоминаем. Если кто-то из коллег увидел проблему в снаряжении, то обязательно об этом скажет. Безответственных людей в этой профессии нет. Перед выходом друг другу помогаем одеться. Смотрим или ничего не перекрутилось. Удобство тоже важно, потому что приходится висеть час-два ", - добавил промышленный альпинист.

Полный текст рассказа Юрия Васильченко про промышленный альпинизм читайте в свежем номере журнала "Країна" за 27 мая.

Одним из видов промышленного альпинизма является мойка фасадов и окон на высоте. Стоимость мойки двустворчатого окна в Киеве стартует от 180 гривен. Специалисты утверждают, что за день можно заработать от тысячи гривен.

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26
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