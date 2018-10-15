Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Фото: 112

Венгрия продолжит блокировать Комиссию Украина-НАТО на уровне министров.

Такое решение министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто высказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Павел Климкин на полях заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает DW.

Сиярто заявил, что Украина не достигла никакого прогресса по закону об образовании и не внедрила рекомендации Венецианской комиссии.

Глава МИД Венгрии также выразил недовольство петицией по урегулированию статуса граждан Украины с двойным и более гражданством стран ЕС, а также внесением ряда граждан Венгрии, в том числе и самого Сиярто в базу сайта "Миротворец".

В ходе переговоров стороны отметили, что пока конфликт между странами не решен, но есть существенный прогресс.

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"Нам надо найти путь, как найти общий язык с Венгрией, это – сложный путь", - подытожил Климкин. По словам Сийярто, он также хотел бы "укреплять и улучшать отношения".

Напомним, из-за нового закону об образовании значительно обострились отношения между Украиной и Венгрией. Переходные положения закона предусматривают: "лица, принадлежащие к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые были до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке".