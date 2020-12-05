Венедиктова прокомментировали дела против Порошенко

Офис генпрокурора и ГБР расследовали более 20 производств против Петра Порошенко. Фото: Фейсбук

Уголовные производства в отношении нардепа и пятого президента Украины Петра Порошенко не являются политическим преследованием.

"Господин Порошенко должен понимать, что он такой же, как и другие господа. И здесь точно речь не идет о политическом преследовании. Потому что многие дела были открыты непосредственно по решениям судов. Будем смотреть, как будут эти дела расследоваться. У нас разные органы следствия в отношении господина Порошенко. И ГБР расследует, и НАБУ расследует", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук "на телеканале" 1+1".

Отвечая на вопрос, не окажутся ли дела в отношении Порошенко политическим "мыльным пузырем", который лопнет, Венедиктова ответила:

"Вопрос просто мыльных пузырей он отошел. За такие вещи наступает уголовная ответственность. Если бы я не считала возможным подписать это подозрение, я бы его не подписывала. Но у меня есть и профессиональная сатисфакция".

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Офис генпрокурора и ГБР расследовали более 20 производств против Петра Порошенко. Лишь в одном из них 5-му президенту объявили подозрение. Следствие считает, что в 2018 году он "выдал явно преступный приказ", которым склонил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий. Божок якобы по приказу Порошенко назначил на должность заместителя главы СВР Сергея Семочко. Позже большинство производств закрыли.