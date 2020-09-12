Венедиктова прокомментировала слухи о своей отставке

"Заявление по собственному желанию я не писала" - Венедиктова.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не писала заявление об отставке по собственному желанию.

"Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует", – сказала Венедиктова в интервью в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Она подчеркнула, что не собирается писать заявление, поскольку такой шаг был бы безответственным.

"Я не пришла посидеть в креслах. Я пришла что-то изменить. У меня есть шанс и я его не упущу", – отметила генпрокурор.

По ее словам, если Верховная Рада примет решение, что генеральному прокурору нужно уйти, она сделает это в установленном законом порядке.

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"Они соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют и мы увидем, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора", – подчеркнула Венедиктова.

Она добавила, что ей есть, что делать. В частности, заниматься стратегией развития органов прокуратуры.

В то же время Венедиктова знает, кто запускает слухи о ее отставке, но не назвала конкретных фамилий.

Президент Владимир Зеленский официально назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову. Ее кандидатуру монобольшинство Верховной Рады поддержало на внеочередном заседании правительства 17 марта.