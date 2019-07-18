Великобритания профинансирует суд в Гааге по расследованию катастрофы MH17

В 2020 году состоится суд над виновниками катастрофы MH17. Фото: Радио Свобода

Британское правительство предоставит 100 тысяч фунтов стерлингов на создание специального уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе рейса MH17.

"Я поддерживаю усилия международной следственной группы и голландских органов для обеспечения правосудия для тех, кто погиб, - отметил по этому поводу глава МИД Великобритании Джереми Хант. - Именно поэтому мы выделяем финансовую помощь в размере 100 000 фунтов стерлингов для создания специального уголовного суда в Гааге, чтобы помочь родственникам и друзьям погибших получить ответы и привлечь злоумышленников к ответственности за это ужасное преступление ", говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте британского правительства .

Великобритания продолжает поддерживать призывы Австралии и Нидерландов о взятии Россией ответственности на уровне государства за сбивание самолета MH17, уточнил министр.

"Пришло время России в полной мере сотрудничать с обвинением в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - резюмировал Хант.

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ЕС призвал Российскую Федерацию признать ответственность за катастрофу малазийского рейса MH17, а также начать сотрудничество со следствием.