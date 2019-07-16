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среда, 17 июля 2019 07:52

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

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5 лет назад российские боевики выстрелом из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны "Бук", ракетой "Бук Телара" сбили пассажирский самолет Boeing 777. Он летел рейсом МН17 с из столицы Нидерландов Амстердама в Куала Лумпур в Малайзии.

На борту находилось 297 человек, они все погибли.

Автор: Униан
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17 июля 2014 он вылетел рейсом МН17 из столицы Нидерландов Амстердама. Воздушный коридор пролегал над Украиной, в частности над оккупированным Донбасом. В 16:00 над Чистяковым Донецкой области он исчез по связи.

"Того ужаса до сих пор не могу забыть. С неба на город и окрестности падают тела детей, вещи. Все местные бегают, ищут", - говорит 33-летняя Оксана Денисенко из города Чистяково Донецкой области, в 2016 м - Торез. Вспоминает, как 17 июля 2014 за городом упал самолет.

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Автор: Униан
  Тела разбросанные вокруг Боинга
Тела разбросанные вокруг Боинга

Пропагандистские российские каналы сначала позиционировали катастрофу как сбивание украинского военного транспортного самолета Ан-26. После того, как ситуацию выяснили все видеоматериалы удалили. На место падения украинских спасателей не пустили.

"Боевики собрали нас там, где упал самолет. Хотя там и так полсела было. Приказали звонить друг другу. После этих звонков сказали, что теперь всех нас прослушивают. Угрожали, что если кто-то расскажет об этом дне - будут проблемы. Они и сами паниковали , приказали нам собирать остатки тел по всему городу. Некоторые наши еще и рады тому были. Собирали вещи, хвастались, что имеют брендовую одежду и косметику из Европы. Я после этого с подругой почти не общаюсь", - рассказала женщина.

Автор: Униан
  Местная жительница хвастает тушью для ресниц, которую подобрала с места падения самолета
Местная жительница хвастает тушью для ресниц, которую подобрала с места падения самолета

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Обнаружили, что "Бук" из которого сбили самолет привезли из Курска, где находится военная часть 53 зенитно-ракетной бригады. Россия проигнорировала запрос на сотрудничество со следствием. Продолжает утверждать, что не имеет никакого отношения к уничтожению самолета.

Автор: Униан
  Жители Чистяково ходят вокруг обломков самолета
Жители Чистяково ходят вокруг обломков самолета

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19 июня прокуратора Нидерландов назвала четырех подозреваемых в сбивании Боинга. Это были русские боевики Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Их объявили в международный розыск. Согласно уголовному кодексу Нидерландов, возможное наказание - пожизненное заключение. Россия не признала обвинения.

Группа журналистов расследователей "Белингкет" обнародовала дополнен список причастных к катастрофе пассажирского самолета. Кроме четырех названных международными следователями, идентифицировали еще восемь боевиков. В сбивании подозревают Эдуарда Машутовича Гилазова с позывным "Рязань", Олега Анатольевича Шарпова, позывной "Змей", Игоря Николаевича Безлера, позывной "Бис", Сергея Сергеевича Поваляева, позывной "Боцман", Валерия Александровича Стельмаха, позывные "Наемник" и "Батя "Игоря Ивановича, Украинец, позывной" Минер", Александра Сергеевича Ходаковского, позывной" Скиф ", Александра Александровича Семенова, прозвище" СанСанич ". Эти выводы журналисты сделали анализируя новости и заявления русских и боевиков.

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Дата
17
июля

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

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