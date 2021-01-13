Великобритания пока что не готова к безвизу с Украиной - Кулеба

В Великобритании визовый режим является одним из самых жестких в мире. Фото: pixabay

Украина имеет реальные шансы, чтобы получить визовый режим с Великобританией по упрощенной процедуре.

В то же время страна пока что не готова договариваться с Украиной о безвизе, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Оbozrevatel.

По его словам, в Великобритании визовый режим является одним из самых жестких в мире.

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"Британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима. Реальной перспективой является следующее: визы останутся, но получать их станет проще", - заявил Кулеба.

Министр также уверяет, что во время встречи с послом Великобритании в конце 2020-го он четко обозначил, что Украине необходимы "действенные шаги с британской стороны на ближайшую перспективу".

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с государством в Карибском море Сент-Винсент и Гренадины. Лишь в сентябре 2019 года Украина установила дипломатические отношения с островным государством, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в Twitter.