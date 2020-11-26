Украина подписала безвиз еще с одной страной

Есть безвиз еще одной страной. Фото: РБК

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с государством в Карибском море Сент-Винсент и Гренадины.

Лишь в сентябре 2019 Украина установила дипломатические отношения с островным государством, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил в Twitter.

"И сегодня с верховным комиссаром Сент-Винсент и Гренадины в Великобритании, господином Ценио Льюисом мы начали безвизовый режим. Шаг за шагом, и все государства Содружества станут безвизовыми для украинцев. Смотрю на вас, Австралия, Канада и Соединенное Королевство", - отметил Пристайко.

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Ранее Украина подписала безвиз с экзотической страной - Индонезией.