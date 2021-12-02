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четверг, 02 декабря 2021 13:48

Великобритания одобрила еще один препарат для лечения коронавируса

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Великобритания одобрила еще один препарат для лечения коронавируса
Препарат снижает риск госпитализации и смертности от Covid-19 на 79%. Фото: GSK/Vir Biotechnology

В Великобритании одобрили применение еще одного лекарства против коронавируса Xevudy (Sotrovimab), снижающего риск госпитализации и смертности от Covid-19 на 79%.

Об этом сообщили на сайте правительства.

Новый препарат Xevudy (Sotrovimab) одобрен агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Ранее MHRA одобрила препарат Molnupiravir.

"Он безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легкой и средней тяжестью COVID-19, у которых повышен риск развития тяжелого заболевания", - отмечают в сообщении.

Препарат является одним моноклональным антителом, имитирующим природные антитела, производимые организмом для борьбы с инфекциями. А это предотвращает прикрепление вируса к клеткам человека и проникновению в них, поэтому он не может реплицироваться в организме.

Наиболее эффективным является препарат при приеме на ранних стадиях инфекции. Поэтому MHRA рекомендует использовать его как можно быстрее и в течение пяти дней с момента появления симптомов.

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Снижает риск госпитализации и смерти на 79% у взрослых из группы высокого риска с симптоматической инфекцией коронавируса.

Препарат разрешен для применения у людей с легким или средним течением Соvid-19 или по крайней мере с одним фактором риска развития тяжелого заболевания: ожирение, пожилой возраст (более 60 лет), сахарный диабет, болезни сердца и т. д. Лекарство вводится внутривенно в течение 30 мин. Препарат одобрен для людей старше 12 лет с весом более 40 кг.

Однако Sotrovimab не предназначен как альтернатива вакцинации против коронавируса. Также неизвестно, влияет ли штамм Omicron на эффективность препарата.

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Компанмя Merck розработала экспериментальний препарат против тяжелой формы Covid-19. Результаты испытаний свидетельствуют, що он снижает риск госпитализации или смерти приблизительно вполовину.

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