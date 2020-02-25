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вторник, 25 февраля 2020 15:40

Великий пост-2020: история и основные правила

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Великий пост-2020: история и основные правила
Великий пост начинается 2 марта и длится 48 дней. Фото: 1news.com.ua

Пасхальный пост является самым строгим и важным. Начнется Великий пост в этом году в понедельник, 2 марта, завершится в субботу, 18 апреля. Пасху христиане будут отмечать 19 апреля.

Продолжительность поста - 48 дней. Начинает его Четыредесятница (первые 40 дней. - Gazeta.ua), заканчивает Страстная седмица (последняя неделя перед Пасхой. - Gazeta.ua). Пост начинается за 7 недель до Христова Воскресения, пишет "24 канал".

Великий пост полезен, чтобы очиститься от грехов и приготовить душу к светлому празднику. В течение поста человек должен отказаться от еды в память о сорокадневном посте Иисуса.

История Великого поста

Церковь установила Великий пост в память о скитаниях по пустыне Иисуса Христа, который в течение 40 дней, несмотря на искушения, отказывал себе в еде. Время Великого поста нужно для размышлений.

Первый день Великого поста называется Чистым понедельником, а вся первая неделя - Чистой седмицей. В древности на этой неделе ели грибы, квашения, соленья и рыбу. Вторая неделя поста называлась Второй седмицей. На этой неделе девушки начинали вышивать жемчугом будущую подвенечную одежду.

Третья и четвертая недели поста называется Крестопоклонной. В четверг пекли из постного теста кресты с изюмом посередине. Из-за того, что на кресте принял смерть Иисус Христос ради спасения людей, крест стал особо почитаемым. В древности кресты украшали жемчугом и носили на шелковых шнурках.

Пятая неделя поста называется Похвальной седмицей. Шестая неделя - Вербной, а суббота в Вербную неделю Великого поста называется Лазаревой субботой. Назвали этот день в честь Лазаря - брата Марфы и Марии, которого воскресил из мертвых Иисус Христос.

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Правила соблюдения Великого поста

- Перед началом поста стоит исповедаться и причаститься.

- В течение 48 дней поста придерживайтесь полного отказа от пищи животного происхождения и мяса.

- Во время поста надо помогать людям.

- Не устраивайте шумных вечеринок.

- Ограничьте вредные привычки. В Великий пост забудьте об употреблении спиртных напитков и откажитесь от курения.

- Каждое воскресенье идите в церковь на литургии и ежедневно посвящайте время молитвам.

- Сдерживайте себя в телесных утехах.

- Не конфликтуйте и не ссорьтесь с коллегами, друзьями и близкими.

- Не держите ни на кого злобу и не думайте о плохом.

- Избавьтесь от зависти и не лгите. Будьте честными с собой и окружающими.

В светлый праздник Христова Воскресения можно употреблять любые блюда и продукты, однако к привычному рациону надо возвращаться очень осторожно. Продукты рекомендуется добавлять постепенно, небольшими порциями. Таким образом вы убережете организм от переедания и сделаете пост полезным для физического здоровья и духовного развития.

Масленицу отмечают в последнюю неделю перед началом Великого поста. В этом году празднование начнется с понедельника, 24 февраля, и продлится до воскресенья, 1 марта.

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