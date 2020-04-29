Васильченко возглавил Госинспекцию градостроительства - нардеп Клочко

Новый орган, который будет осуществлять надзор и контроль в сфере строительства, получил руководителя. Им стал Юрий Васильченко.

Об этом народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко сообщил на своей странице в Facebook.

"Хорошие новости! Правительство во главе с Денисом Шмыгалем сделало решительный шаг в практическом наполнении реформы градостроительства. Назначено руководителя Государственной инспекции градостроительства Украины Юрия Васильченко. Молодого специалиста. И его назначение не только ответ тем, кто обвиняет, что новых лиц стало мало. Это назначение является фактическим стартом создания ГИГ - Государственной инспекции градостроительства", - отметил Клочко.

Нардеп также напомнил, что сейчас ГАСИ, которая ликвидируется, не выполняет функций надзора и контроля. Это создает поле для различных нарушений в строительстве. А именно Госинспекции градостроительства отходят по реформе функции надзора и контроля. Поэтому с запуском ДГИГ "окно возможностей" для нарушителей в строительстве закрывается.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 марта 2020 г. №219, Государственная инспекция градостроительства Украины (ГИГ) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра развития общин и территорий и который реализовывает государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (кроме предоставления (получения, регистрации), отказов в выдаче или аннулировании (отмены) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов).

Глава ГИГ Юрий Васильченко в 2006 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где получил диплом магистра (механик, математик-прикладник). С 2006 по 2010 гг. учился в Криворожском техническом университете, где получил дипломы бакалавра ("Строительство") и магистра ("Промышленное и гражданское строительство"). В 2020 г. окончил с отличием Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "Публичное управление и администрирование", получил диплом магистра. Трудовую деятельность начал в 2003 с работы в НИИ УкрНИИводоканалпроект. Занимал должность инженера отдела инженерных сооружений. В 2006-2010 гг. работал в ГАО "Строительная компания Укрбуд" главным инженером проектного бюро Департамента проектных работ и информатики. В сентябре 2010 г. работал в Министерстве регионального развития и строительства Украины на должности начальника отдела взаимодействия со средствами массовой информации Управления обеспечения деятельности министра. С 2010 до 2013 гг. работал в Секретариате Кабинета министров Украины. Занимал должность главного специалиста Управления политики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, впоследствии в должности главного специалиста Департамента профессиональной экспертизы. С января 2013 г. работает в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Был начальником Управления методологии и контроля плановых проверок, затем - заместителем начальника Управления - начальник отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации. Распоряжением Правительства №279-р от 11 марта 2020 г. с 13 марта 2020 г. Васильченко Юрий Николаевич назначен председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.