Вас используют: 3 знака эксплуатации на работе

Автор: www.pexels.com Эксплуатация на работе

Не всем компаниям свойственно уважительное и благодарное отношение к работникам. Чтобы проверить эксплуатирует ли вас руководство, стоит обратить внимание на 3 признака.

Объем работы увеличивается, а зарплата - нет

Чем дольше вы работаете на конкретной работе, тем больше навыков вы получаете. Это естественно, что со временем нагрузка увеличивается, поскольку менеджер замечает, что вам все удается. Но потом дополнительные задания должны оплачиваться. Если вы не помните, когда в последний раз вам поднимали зарплату, это знак того, что вас используют, пишет fastcompany.com.

Работа по вечерам и на выходных - норма

Нам всем приходится периодически оставаться дольше, чтобы успеть доделать все задания. Если это стало нормой, это свидетельствует о том, что работодатель не только ожидает от вас слишком много, но и не учитывает ваш баланс между работой и личной жизнью.

Постоянно приходится выполнять чужую работу

Иногда каждый из нас выполняет работу, которая выходит за пределы наших обязанностей. Если вы постоянно помогаете коллегам с их заданиями, и это всех устраивает, ваша компания нечестно к вам относится.

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Что делать?

Прежде чем ситуация ухудшится, стоит согласовать с начальством лимит нагрузки, ваши обязанности, график и оплату.

Если коллега просит помочь с заданиями, скажите, что сначала вам необходимо выполнить свои, после чего сможете что-то подсказать. Эту ситуацию следует обсудить с соответствующим менеджером, чтобы он принял во внимание эту ситуацию.

Худшее, что можно сделать в этой ситуации - молчать, терпеть и выгорать.

Топ-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет. В городской местности: 62,6% - самый высокий уровень в городе Киеве, 61,8% - Харьковская, 60,5% - Черкасская, 60% - Днепропетровска и Закарпатская.