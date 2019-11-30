Населения Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях. Фото: pfu.gov

Назвали топ-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет.

Рейтинг опубликовал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

"Топ-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет. В городской местности: 62,6% - самый высокий уровень в городе Киеве, 61,8% - Харьковская, 60,5% - Черкасская, 60% - Днепропетровска и Закарпатская.

В сельской местности: 68,7% - Луганская, 63,4% - Сумская, 63,3% - Черновецкая, 62% - Херсонская, 59,8% - Харьковская", - говорится в сообщении.

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Милованов отметил, что по сравнению с другими регионами, население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%.

"Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство. Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А "серый" рынок труда - выведет из тени", - добавил министр.

В октябре 2019 размер средней номинальной зарплаты составил 10 727 гривен - это на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года. По сравнению с сентябрем 2019 размер средней зарплаты увеличился на 0,4%.