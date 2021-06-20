 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 648
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1296
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2088
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2853
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 918
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 873
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1422
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 891
Фото
Все фото
6
10
8
5
18
Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко
Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
&quot;С днем ​​рождения, Катя&quot; - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Видео
Все видео
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Интервью
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 648
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 675
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 783
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1422
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 774
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
1 Просмотров: 288
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
воскресенье, 20 июня 2021 19:20

Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко
6

  Комментировать

Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, находясь в Турции, встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Я поблагодарил Его Святейшества за большую веру в Бога, большую веру в Украину и за большую любовь к Украине", - сказал Порошенко.

Порошенко также принял участие в Божественной литургии по случаю Дня Святой Троицы в Патриаршем Храме Святого Георгия. Литургию возглавил Вселенский патриарх Варфоломей.

"Мы счастливы приветствовать достопочтенного господина сегодня и вместе вознести молитвы в нашем соборе. Как вы определенное знаете, сейчас большой православный праздник Троица, это пятьдесят дней после Пасхи. И это было удовольствие - вспоминать, как совместными усилиями предоставили автокефалию Православной церкви Украины. И это очень радует - видеть, как новая Церковь развивается, имеет прогресс", - говорит Вселенский патриарх.

Он подтвердил, что в августе планирует посетить Украину. "Мы благодарим Господа, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе, чтобы отпраздновать вместе с украинцами тридцатую годовщину Независимости и Украины. Поэтому мы будем иметь удовольствие и счастье быть снова на святой украинской земле, ставшей христианской благодаря усилиям и миссионерской работе материнской Константинопольской православной церкви", - отметил Варфоломей.

"Я посылаю свое благословение и приветствие всем людям в Украине, всем без исключения украинцам, не разделяя их никоим образом. Пусть Господь благословит Украину и украинцев", - пожелал Вселенский патриарх.

Глава Западной епархии Украинской Православной церкви в США Архиепископ Даниил (Зелинский), который тоже принял участие в Литургии, поздравил украинцев с Днем Святой Троицы.

"Во время этой литургии объединилась в действительности целая Вселенская Православная церковь, принимая различные языки и молясь перед Престолом Всевышнего за народ Украины также здесь, в Патриаршем соборе", - сказал Архиепископ Даниил. Он отметил чрезвычайно важную роль пятого Президента в получении Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.

"Вклад Петра Алексеевича неоценим, потому что именно он был той движущей силой, когда украинский народ веками пытался восстановить историческую справедливость, чтобы иметь свою метрополию, восстановить свою метрополию и автокефалию Украинской православной церкви. Петр Алексеевич, будучи президентом Украины, имел возможность коснуться не только духовной жизни украинского народа, а также и общественного аспекта - кем мы являемся как нация. Поэтому мы получили свою духовную независимость, когда Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию Киевскому и всея Украины в присутствии пятого президента Украины ", - напомнил Архиепископ Даниил.

"Как когда-то сказал Патриарх Варфоломей, каждый украинский президент пробовал это, а лишь Порошенко смог добиться того, чтобы были выполнены все предпосылки для того, чтобы украинские православные объединились, получили свою церковь и вселенское признание. И теперь это общее дело для всех православных, чтобы это объединение завершилось в Украине и чтобы другие православные церкви все признали Православную церковь Украины", - говорит народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

На Банковой произошли изменения

Акула-убийца привнесла новую бизнес модель

Установили секретную линию между двумя государствами

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 11296
&quot;Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер&quot;
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
 4 Просмотров: 6246
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
 Просмотров: 6003
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 5787
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 4779
Общество
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
 Просмотров: 153
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги Просмотров: 261
Он выжил, семья погибла: выброшенный с седьмого этажа малыш ищет дом
Он выжил, семья погибла: выброшенный с седьмого этажа малыш ищет дом Просмотров: 450
Кулеба похвалил турецкие беспилотники
Кулеба похвалил турецкие беспилотники Просмотров: 279
"Свирепый гламур" - минувшая неделя в острых цитатах
"Свирепый гламур" - минувшая неделя в острых цитатах
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
78
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк
4
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
4
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
4
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков
2
Разумков прокомментировал идею сокращения депутатов в Раде
Голосов: 56509
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть