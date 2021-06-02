Вакцинированые китайской Sinovac получат международный сертификат о прививках - МОЗ

Подтвердили качественность вакцины Sinovac. Фото: Reuters

ВОЗ одобрила использование вакцины CoronaVac/SinoVac.

Украинцы, которые прививались этим препаратом, получат международное свидетельство о проведении вакцинации, информирует глава Минздрава Виктор Ляшко.

Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок.

1 июня 2021 Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech для экстренного применения. ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества.

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В Украине зарегистрировали для экстренного медицинского применения вакцину AstraZeneca, изготовленную в ЕС. Действующим есть закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин против коронавируса и сокращает ее до пяти дней. В Минздраве ожидают, что уже к 6 июня в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудет 705 600 доз вакцины AstraZeneca.