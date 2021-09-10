Вакцинальная кампания в Украине побила рекорд

За минувшие сутки в Украине установили новый рекорд по вакцинации от коронавируса. Привили 173 615 людей.

От начала кампании по вакцинации сделали более 10 млн Covid-прививок, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook. Полностью вакцинированных украинцев уже почти 4,5 млн.

"9 сентября одну дозу Covid-вакцины получили 67 042 человека. Полностью иммунизировали 106 573 человека. Работали 1010 мобильных бригад, 2977 пунктов прививки и 337 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав Свежие данные по вакцинации

С начала вакцинации первую дозу получили 5 789 252 человека, двумя дозами привили 4 618 573 человека. Всего сделали 10 407 825 прививок.

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Среди вакцинированных есть медики, педагоги, военные, соцработники, пожилые люди и другие украинцы. Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 74% медицинских работников, двумя дозами привили 57%. Также первой дозой вакцинировали более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%. Это не только преподаватели, но и другие сотрудники образовательных учреждений.